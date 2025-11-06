Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood gibt am Donnerstagnachmittag deutlich nach

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Robinhood. Zuletzt fiel die Robinhood-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 6,2 Prozent auf 133,66 USD ab.

Die Robinhood-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 6,2 Prozent auf 133,66 USD nach. Im Tief verlor die Robinhood-Aktie bis auf 133,33 USD. Bei 140,02 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 2.046.792 Robinhood-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,83 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Robinhood-Aktie. Am 07.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,76 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 79,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Robinhood-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Robinhood ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Robinhood 997,00 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 55,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 643,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Robinhood am 18.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,82 USD je Robinhood-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

