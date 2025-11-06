DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.516 -3,2%Euro1,1540 +0,4%Öl63,07 -0,8%Gold3.981 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- Celsius, D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Top News
Celsius-Aktie stürzt ab: Solide Q3-Zahlen, aber Kernmarke schwächelt Celsius-Aktie stürzt ab: Solide Q3-Zahlen, aber Kernmarke schwächelt
NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
Notierung im Fokus

Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood gibt am Donnerstagnachmittag deutlich nach

06.11.25 16:08 Uhr
Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood gibt am Donnerstagnachmittag deutlich nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Robinhood. Zuletzt fiel die Robinhood-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 6,2 Prozent auf 133,66 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Robinhood
111,94 EUR -12,32 EUR -9,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Robinhood-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 6,2 Prozent auf 133,66 USD nach. Im Tief verlor die Robinhood-Aktie bis auf 133,33 USD. Bei 140,02 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 2.046.792 Robinhood-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,83 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Robinhood-Aktie. Am 07.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,76 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 79,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Robinhood-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Robinhood ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Robinhood 997,00 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 55,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 643,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Robinhood am 18.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,82 USD je Robinhood-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Ausblick: Robinhood stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen

Änderungen in EURO STOXX 50, Stoxx Europe 50, FTSE 100 und S&P 500: Diese Aktien sind betroffen

In eigener Sache

Übrigens: Robinhood und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Robinhood

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu Robinhood

DatumMeistgelesen
Wer­bung