Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von Robinhood gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Robinhood-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 138,62 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 138,62 USD zu. Die Robinhood-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 139,66 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 139,55 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Robinhood-Aktien beläuft sich auf 951.530 Stück.

Bei 153,83 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.11.2024 bei 24,44 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 82,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Robinhood seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Robinhood ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,17 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 997,00 Mio. USD – ein Plus von 55,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Robinhood 643,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Robinhood am 18.02.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Robinhood-Gewinn in Höhe von 1,79 USD je Aktie aus.

