Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood verbilligt sich am Abend

04.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,5 Prozent auf 140,47 USD.

Die Robinhood-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr um 4,5 Prozent auf 140,47 USD ab. Die Robinhood-Aktie sank bis auf 137,01 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 139,87 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3.193.223 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,83 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 9,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2024 (23,55 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Robinhood-Aktie 83,24 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Robinhood-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Robinhood gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,42 USD gegenüber 0,17 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 55,05 Prozent auf 997,00 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 643,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Robinhood dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Robinhood-Gewinn in Höhe von 1,78 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

