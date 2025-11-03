Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood tendiert am Montagnachmittag schwächer

Kurs der Robinhood

Die Aktie von Robinhood gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Robinhood-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 146,21 USD abwärts.

Die Robinhood-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 146,21 USD. Die Robinhood-Aktie gab in der Spitze bis auf 145,34 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 148,76 USD. Von der Robinhood-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 740.582 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 153,83 USD. Derzeit notiert die Robinhood-Aktie damit 4,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 23,00 USD fiel das Papier am 02.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 84,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Robinhood seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Robinhood am 30.07.2025. Robinhood hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,17 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 55,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 997,00 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 643,00 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Robinhood rechnen Experten am 04.11.2026.

Experten taxieren den Robinhood-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,78 USD je Aktie.

