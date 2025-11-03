Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Abend kaum bewegt

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagabend die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 146,74 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 146,74 USD bewegte sich die Robinhood-Aktie um 20:08 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Robinhood-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 149,40 USD. Zwischenzeitlich weitete die Robinhood-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 142,50 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 148,76 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.224.810 Robinhood-Aktien.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,83 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 4,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,00 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Robinhood-Aktie 84,33 Prozent sinken.

Robinhood-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Robinhood veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Robinhood hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,17 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 55,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 643,00 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 997,00 Mio. USD ausgewiesen.

Robinhood dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Robinhood dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Robinhood im Jahr 2025 1,78 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

