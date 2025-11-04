Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Nachmittag verlustreich

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 143,31 USD abwärts.

Die Robinhood-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,6 Prozent auf 143,31 USD ab. In der Spitze fiel die Robinhood-Aktie bis auf 137,01 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 139,87 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Robinhood-Aktien beläuft sich auf 1.195.974 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 153,83 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Robinhood-Aktie 7,34 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,55 USD am 05.11.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 83,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Robinhood 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Robinhood ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 55,05 Prozent auf 997,00 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 643,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Robinhood-Aktie in Höhe von 1,78 USD im Jahr 2025 aus.

