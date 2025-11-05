Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Mittwochabend mit grünen Vorzeichen

Robinhood im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Robinhood. Zuletzt stieg die Robinhood-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,9 Prozent auf 142,16 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Robinhood zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,9 Prozent auf 142,16 USD. In der Spitze legte die Robinhood-Aktie bis auf 142,64 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 139,55 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 3.731.414 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 153,83 USD. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 7,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2024 auf bis zu 24,44 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 481,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Robinhood-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Robinhood ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 USD gegenüber 0,17 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 997,00 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 643,00 Mio. USD umgesetzt.

Die Robinhood-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.02.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood im Jahr 2025 1,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen

Änderungen in EURO STOXX 50, Stoxx Europe 50, FTSE 100 und S&P 500: Diese Aktien sind betroffen

Rekordhoch greifbar: Aktien von Robinhood und AppLovin steigen in S&P 500 auf