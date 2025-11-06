Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood knickt am Abend ein

So bewegt sich Robinhood

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Robinhood. Der Robinhood-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 8,0 Prozent auf 131,12 USD.

Die Robinhood-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 8,0 Prozent bei 131,12 USD. Die Robinhood-Aktie gab in der Spitze bis auf 128,23 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 140,02 USD. Zuletzt wechselten 6.880.830 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,83 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 17,32 Prozent Plus fehlen der Robinhood-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,76 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 79,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Robinhood-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Robinhood am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,17 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 55,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 643,00 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 997,00 Mio. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Robinhood am 18.02.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Robinhood einen Gewinn von 1,82 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

