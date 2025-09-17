DAX23.622 +1,1%ESt505.447 +1,4%Top 10 Crypto16,48 +1,0%Dow46.114 +0,2%Nas22.509 +1,1%Bitcoin99.978 +1,5%Euro1,1777 -0,3%Öl68,07 +0,2%Gold3.640 -0,5%
eToro Aktie News: eToro am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

18.09.25 16:11 Uhr
Die Aktie von eToro zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die eToro-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 43,85 USD.

Um 15:53 Uhr wies die eToro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 43,85 USD nach oben. Die eToro-Aktie legte bis auf 44,37 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,43 USD. Der Tagesumsatz der eToro-Aktie belief sich zuletzt auf 15.940 Aktien.

eToro ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

eToro dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 16.06.2026 präsentieren. Am 15.06.2027 wird eToro schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,19 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

