eToro Aktie News: eToro reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

20.11.25 16:09 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von eToro. Die eToro-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 38,38 USD.

Die eToro-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 38,38 USD. Die eToro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,81 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,81 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.091 eToro-Aktien.

Am 10.11.2025 lud eToro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte eToro am 16.06.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 15.06.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass eToro einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

