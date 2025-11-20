eToro Aktie News: eToro reagiert am Donnerstagnachmittag positiv
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von eToro. Die eToro-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 38,38 USD.
Die eToro-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 38,38 USD. Die eToro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,81 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,81 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.091 eToro-Aktien.
Am 10.11.2025 lud eToro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte eToro am 16.06.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 15.06.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass eToro einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
