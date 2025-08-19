DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,60 +5,9%Dow45.748 +2,2%Nas21.490 +1,9%Bitcoin99.643 +3,0%Euro1,1713 +0,9%Öl67,56 -0,2%Gold3.371 +1,0%
Blick auf eToro-Kurs

eToro Aktie News: eToro am Nachmittag im Plus

22.08.25 16:09 Uhr
eToro Aktie News: eToro am Nachmittag im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von eToro. Die eToro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 45,94 USD.

Um 15:51 Uhr sprang die eToro-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 45,94 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die eToro-Aktie bei 46,18 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 23.522 eToro-Aktien umgesetzt.

eToro ließ sich am 10.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 16.06.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. eToro dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.06.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,18 USD je eToro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

