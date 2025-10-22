eToro Aktie News: Anleger schicken eToro am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von eToro. Die eToro-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 39,17 USD nach.
Die eToro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:51 Uhr um 1,3 Prozent auf 39,17 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die eToro-Aktie bis auf 38,90 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,14 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 10.057 eToro-Aktien.
Am 12.08.2025 lud eToro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete.
Die eToro-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 15.06.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je eToro-Aktie in Höhe von 2,22 USD im Jahr 2025 aus.
