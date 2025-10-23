eToro Aktie News: eToro gewinnt am Nachmittag an Boden
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von eToro. Zuletzt wies die eToro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 38,21 USD nach oben.
Die Aktie legte um 15:49 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 38,21 USD zu. Bei 38,21 USD erreichte die eToro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 38,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 8.320 eToro-Aktien.
eToro gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von eToro wird am 10.11.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der eToro-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 15.06.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass eToro im Jahr 2025 2,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
