eToro Aktie News: eToro gewinnt am Nachmittag an Boden

23.10.25 16:08 Uhr
eToro Aktie News: eToro gewinnt am Nachmittag an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von eToro. Zuletzt wies die eToro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 38,21 USD nach oben.

Die Aktie legte um 15:49 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 38,21 USD zu. Bei 38,21 USD erreichte die eToro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 38,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 8.320 eToro-Aktien.

eToro gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von eToro wird am 10.11.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der eToro-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 15.06.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass eToro im Jahr 2025 2,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

