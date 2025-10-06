DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.339 +0,1%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin105.715 +0,2%Euro1,1726 ±-0,0%Öl65,47 +1,7%Gold3.930 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME RENK RENK73 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins - Dow mit Rekord -- BMW steigert US-Absatz -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
BofA hebt Kursziel an: Was steckt hinter dem KI-Optimismus für die Palantir-Aktie? BofA hebt Kursziel an: Was steckt hinter dem KI-Optimismus für die Palantir-Aktie?
NVIDIA-Aktie im Visier: Das steckt wirklich hinter dem 100-Milliarden-Deal mit OpenAI NVIDIA-Aktie im Visier: Das steckt wirklich hinter dem 100-Milliarden-Deal mit OpenAI
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.

EU-Außenminister und Golfstaaten beraten Lage in der Region

06.10.25 05:49 Uhr

KUWAIT (dpa-AFX) - Die Europäische Union und wichtige Golfstaaten setzen an diesem Montag im Emirat Kuwait ihre Beratungen über die Lage in der Region und die Umsetzung des Gaza-Friedensplans von US-Präsident Donald Trump fort. Für Deutschland nimmt Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) an den Beratungen des Golf-Kooperationsrats teil. Anschließend fliegt Wadephul weiter nach Israel, um dort mit seinem Kollegen Gideon Saar über den US-Friedensplan zu sprechen. Dafür hat er seine Nahost-Reise kurzfristig verlängert.

Wer­bung

Am Morgen will Wadephul zunächst den Außenminister von Kuwait, Abdullah al-Jahja, treffen. Kuwait hat aktuell den Vorsitz im Golf-Kooperationsrat. Die Golfstaaten verfügen in der Region über die arabische Halbinsel und den Persischen Golf hinaus über viel Einfluss. Im Mittelpunkt der Beratungen in Kuwait sollen regionale Themen wie die Lage im Gazastreifen, in Syrien, im Iran sowie im Jemen stehen. Es soll aber auch um die künftige Zusammenarbeit der EU mit den Golfstaaten gehen.

Beim ersten Gipfel der Staats- und Regierungschefs von EU und Golf-Kooperationsrat im Jahr 2024 in Brüssel war eine Vertiefung der Zusammenarbeit beschlossen worden. Dem 1981 gegründeten Kooperationsrat gehören die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Kuwait, Oman, Katar und Saudi-Arabien an. Ziel ist unter anderem die Zusammenarbeit in der Außen- und Sicherheitspolitik./bk/DP/he