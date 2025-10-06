EU-Außenminister und Golfstaaten beraten Lage in der Region

KUWAIT (dpa-AFX) - Die Europäische Union und wichtige Golfstaaten setzen an diesem Montag im Emirat Kuwait ihre Beratungen über die Lage in der Region und die Umsetzung des Gaza-Friedensplans von US-Präsident Donald Trump fort. Für Deutschland nimmt Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) an den Beratungen des Golf-Kooperationsrats teil. Anschließend fliegt Wadephul weiter nach Israel, um dort mit seinem Kollegen Gideon Saar über den US-Friedensplan zu sprechen. Dafür hat er seine Nahost-Reise kurzfristig verlängert.

Am Morgen will Wadephul zunächst den Außenminister von Kuwait, Abdullah al-Jahja, treffen. Kuwait hat aktuell den Vorsitz im Golf-Kooperationsrat. Die Golfstaaten verfügen in der Region über die arabische Halbinsel und den Persischen Golf hinaus über viel Einfluss. Im Mittelpunkt der Beratungen in Kuwait sollen regionale Themen wie die Lage im Gazastreifen, in Syrien, im Iran sowie im Jemen stehen. Es soll aber auch um die künftige Zusammenarbeit der EU mit den Golfstaaten gehen.

Beim ersten Gipfel der Staats- und Regierungschefs von EU und Golf-Kooperationsrat im Jahr 2024 in Brüssel war eine Vertiefung der Zusammenarbeit beschlossen worden. Dem 1981 gegründeten Kooperationsrat gehören die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Kuwait, Oman, Katar und Saudi-Arabien an. Ziel ist unter anderem die Zusammenarbeit in der Außen- und Sicherheitspolitik./bk/DP/he