DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,32 +0,4%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin93.680 ±-0,0%Euro1,1702 ±-0,0%Öl69,75 +0,2%Gold3.763 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T RENK RENK73 Allianz 840400 HENSOLDT HAG000 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- US-Börsen fest -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Oracle im Fokus
Top News
Marktmuster und Overnight Effect: Beste Zeiten, Tage und Monate zum Investieren Marktmuster und Overnight Effect: Beste Zeiten, Tage und Monate zum Investieren
Aktien von BMW, VW, Porsche & Co. im Blick: Kfz-Steuerbefreiung für neue E-Autos steht zur Diskussion Aktien von BMW, VW, Porsche & Co. im Blick: Kfz-Steuerbefreiung für neue E-Autos steht zur Diskussion
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

EU-Chefdiplomatin mahnt nach Aus für Atom-Deal Diplomatie an

28.09.25 14:44 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat nach dem Aus für das internationale Atomabkommen mit dem Iran eine Fortsetzung der Bemühungen um eine friedliche Konfliktlösung angemahnt. Das Wiedereinsetzen der Sanktionen und Nuklearbeschränkungen dürfe nicht das Ende der Diplomatie in der Nuklearfrage sein, teilte sie in Brüssel mit. Die Europäische Union sei der Auffassung, dass eine nachhaltige Lösung der Frage nur durch Verhandlungen erreicht werden könne. Auch sie selbst wolle dafür weiterhin mit allen relevanten Parteien im Gespräch bleiben.

Wer­bung

Zuvor war eine von Deutschland, Großbritannien und Frankreich ausgelöste Frist ausgelaufen, um das internationale Atomabkommen mit dem Iran noch zu retten. Der Deal aus dem Jahr 2015 hatte Beschränkungen des iranischen Atomprogramms vorgesehen, um den Bau einer Atombombe auszuschließen. Im Gegenzug wurden Sanktionserleichterungen ausverhandelt. Weil sich der Iran nicht an seine Verpflichtungen hält, werden nun international wieder Strafmaßnahmen in Kraft gesetzt.

Kallas teilte mit, auch die Europäische Union werde jetzt unverzüglich mit der Umsetzung der Wiedereinführung aller zuvor aufgehobenen nuklearbezogenen UN- und EU-Sanktionen beginnen./aha/DP/he