DAX25.253 +0,5%Est505.996 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 +1,2%Nas23.628 +0,6%Bitcoin78.588 +0,7%Euro1,1635 -0,2%Öl63,45 +1,2%Gold4.503 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Rekord -- Wall Street in Grün -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TUI, Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, TKMS & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
Kategorie Heiß und fettig! Ist Innoviz Technologies die Spekulation des Jahres 2026? Kategorie Heiß und fettig! Ist Innoviz Technologies die Spekulation des Jahres 2026?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EU-Chefdiplomatin: Regime im Iran hat Angst vor eigenem Volk

09.01.26 15:55 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sieht die iranische Führung angesichts ihres Umgangs mit den neuen Massenprotesten erheblich unter Druck. "Die Abschaltung des Internets bei gleichzeitiger gewaltsamer Unterdrückung der Proteste entlarvt ein Regime, das vor seinem eigenen Volk Angst hat", erklärte die frühere estnische Regierungschefin zu den jüngsten Entwicklungen im Iran. Das iranische Volk kämpfe für seine Zukunft. Indem das Regime seine berechtigten Forderungen ignoriere, zeige es sein wahres Gesicht.

Wer­bung

Kallas verurteilte zudem einen "unverhältnismäßigen und harten Einsatz der Sicherheitskräfte". Jegliche Gewalt gegen friedliche Demonstranten sei inakzeptabel, sagte sie./aha/DP/men