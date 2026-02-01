DAX24.851 ±0,0%Est505.980 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 +2,0%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.464 +1,3%Euro1,1862 -0,1%Öl67,15 -0,6%Gold4.967 +0,9%
EU importiert russisches LNG im Wert von 7,4 Milliarden Euro

13.02.26 13:04 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU hat im vergangenen Jahr Flüssigerdgas aus Russland im Wert von rund 7,4 Milliarden Euro importiert. Das sind rund 3 Prozent weniger als 2024 (rund 7,6 Milliarden), wie aus Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat hervorgeht.

Insgesamt wurde 2025 Flüssigerdgas (LNG; liquefied natural gas) im Wert von rund 46,0 Milliarden Euro importiert. Das meiste - für rund 24,2 Milliarden Euro - kam aus den USA./rdz/DP/stk