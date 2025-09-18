DAX23.425 +0,4%ESt505.380 +0,2%Top 10 Crypto16,10 -1,2%Dow45.996 +0,5%Nas22.257 -0,4%Bitcoin97.987 -0,4%Euro1,1849 -0,1%Öl68,32 -0,3%Gold3.680 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Alibaba A117ME Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: Dow freundlich -- DAX fester -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, BioNTech, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Top News
S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren abgeworfen S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor 10 Jahren eingebracht Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EU-Kommission schlägt Handelssanktionen gegen Israel vor

17.09.25 15:31 Uhr

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Europäische Union will die Zollpräferenzen für mehr als ein Drittel der israelischen Exporte in die EU aussetzen und ihre Sanktionen gegen Regierungsvertreter ausweiten. Die Ankündigung der EU-Kommission erfolgte, nachdem Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Anfang des Monats erklärt hatte, die Kommission werde die Handelsbeziehungen mit Israel aussetzen, da der Druck auf die EU, eine härtere Linie gegenüber dem Gazastreifen einzuschlagen, zugenommen habe.

Wer­bung

"Die schrecklichen Ereignisse, die sich täglich in Gaza abspielen, müssen aufhören", sagte von der Leyen. "Wir brauchen einen sofortigen Waffenstillstand, ungehinderten Zugang für alle humanitären Hilfsorganisationen und die Freilassung aller Geiseln, die von der Hamas festgehalten werden", sagte sie. Vertreter der israelischen Regierung reagierten nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Hochrangige Beamte der Kommission erklärten, sie hätten den Mitgliedsstaaten ein Maßnahmenpaket vorgelegt, das die Einführung zusätzlicher Zölle auf Waren, die Aussetzung der Unterstützung in Bereichen wie der öffentlichen Verwaltung, die Sanktionierung zweier israelischer Minister und verstärkte Maßnahmen gegen Mitglieder der Hamas vorsieht.

Die Maßnahme würde schätzungsweise zu zusätzlichen Zöllen in Höhe von 227 Millionen Euro pro Jahr führen. Die EU-Importe aus Israel hatten im vergangenen Jahr einen Wert von 15,9 Milliarden Euro, so die Kommission in einer Pressemitteilung, vor allem Maschinen und Transportausrüstung sowie Chemikalien.

Wer­bung

Die EU erklärte, sie wolle Handelselemente eines Abkommens mit Israel aus den 1990er Jahren aussetzen. Das würde bedeuten, dass für Exporte aus dem Land die Meistbegünstigungszölle nach den Regeln der Welthandelsorganisation gelten würden. Der Plan müsse von einer qualifizierten Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten gebilligt werden, so die Kommission.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/rio

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2025 09:32 ET (13:32 GMT)