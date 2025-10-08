DAX24.556 +0,7%Est505.636 +0,4%MSCI World4.332 ±0,0%Top 10 Crypto16,93 -0,8%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.505 +1,2%Euro1,1636 -0,2%Öl66,43 +1,1%Gold4.035 +1,3%
EU-Kommission will Bauern im Rahmen von Mercosur-Abkommen schützen

08.10.25 12:52 Uhr

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die EU-Kommission hat eine Verordnung zur Unterstützung der europäischen Landwirte im Rahmen des Mercosur-Handelsabkommens des Blocks vorgeschlagen. Gemäß dieser Verordnung sollen die Markttrends bei einigen sensiblen Agrarimporten wie Rindfleisch und Geflügel beobachtet und Untersuchungen für den Fall eingeleitet werden, dass sie ein höheres Aufkommen billigerer Waren aus dem südamerikanischen Block oder einen Rückgang der Inlandspreise feststellt. "Die Kommission wird vorrangig Fälle prüfen, in denen es zu einem sprunghaften Anstieg der Einfuhren oder zu einem Rückgang der Inlandspreise kommt, der sich auf einen oder mehrere Mitgliedstaaten konzentriert", teilte die Behörde mit.

Der Schritt erfolgt Wochen, nachdem die Kommission ein formelles Handelsabkommen mit den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay entworfen hatte, das noch von den EU-Mitgliedstaaten ratifiziert werden muss. Das Abkommen - das eine der größten Freihandelszonen der Welt schaffen würde - war auf Widerstand gestoßen, da befürchtet wurde, es könnte zu einem Anstieg der in die EU gelieferten Fleischprodukte führen und den europäischen Agrarsektor behindern.

"Wir haben unseren Landwirten zugehört, wir haben nachgedacht, und jetzt haben wir gehandelt", sagte Maros Sefcovic, der Handelsbeauftragte der EU. "Wir glauben, dass unsere Landwirte mit dieser eisernen rechtlichen Garantie das Mercosur-Abkommen nun mit Zuversicht unterstützen können, und wir vertrauen darauf, dass die Mitgesetzgeber diesen Vorschlag nun vorrangig behandeln werden, damit die Verordnung vor der Unterzeichnung des EU-Mercosur-Abkommens angenommen werden kann."

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2025 06:52 ET (10:52 GMT)