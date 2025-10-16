EU-Kommission will Fahrplan für Aufrüstung vorstellen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission will an diesem Donnerstag einen Fahrplan für geplante Aufrüstungsprojekte vorstellen. Ziel ist es, die Abschreckung und Verteidigung gegen Russland so schnell wie möglich zu verbessern. So sollen etwa Initiativen gestartet werden, um die Luftverteidigung und insbesondere die Fähigkeiten zur Drohnenabwehr deutlich zu verbessern.

Deutschland hatte bereits am Mittwoch angeboten, die Führung bei einem geplanten Projekt zur Stärkung der EU-Luftverteidigung zu übernehmen. Das sogenannte European Air Shield ist eines von mehreren Flaggschiffprojekten, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen starten will.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur geht es darum, EU-Programme zu nutzen, um ein integriertes, mehrschichtiges Flugabwehrsystem einschließlich der erforderlichen Sensorik aufzubauen. Es soll gegen das gesamte Spektrum von Bedrohungen aus der Luft schützen und vollständig mit dem Führungs- und Kontrollsystem der Nato interoperabel sein.

Eine Rahmenvereinbarung für eine massive Aufrüstung hatten die EU-Staaten bereits im März erzielt. Bei einem Gipfeltreffen entschieden die Staats- und Regierungschefs, alles daranzusetzen, um Europas Verteidigungsbereitschaft in den nächsten fünf Jahren entscheidend zu stärken./aha/DP/jha