EU-Kommission will Handelsabkommen mit Israel teilweise aussetzen

10.09.25 14:53 Uhr

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die EU-Kommission will eine teilweise Aussetzung des Handelsabkommens mit Israel vorschlagen. "Wir werden Sanktionen gegen die extremistischen Minister und gegen gewalttätige Siedler vorschlagen, und wir werden auch eine teilweise Aussetzung des Assoziierungsabkommens in handelsbezogenen Angelegenheiten vorschlagen", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Krise in Gaza. Die EU werde im Oktober eine sogenannte Palästina-Gebergruppe mit einem speziellen Instrument für den Wiederaufbau des Gazastreifens einrichten. "Was in Gaza geschieht, hat das Gewissen der Welt erschüttert", sagte sie.

Die Integrated Food Security Phase Classification, ein globales Gremium, das Hungersnöte bewertet, hat im August erklärt, dass Hunger und Unterernährung in und um Gaza-Stadt in eine Hungersnot umgeschlagen seien - eine seltene Erklärung. Israel ist für Angriffe auf Zentren zur Verteilung von Hilfsgütern in der Region kritisiert worden.

Die für die Hilfe zuständige israelische Militäreinheit hat den Bericht der Organisation zurückgewiesen und erklärt, er ignoriere Daten zugunsten von Quellen, die sie als voreingenommen bezeichnete, und berücksichtige nicht die jüngsten Bemühungen Israels zur Bewältigung der Krise.

Die Kommission hatte im Juli versucht, die Teilnahme Israels am Programm Horizont Europa, einem Förderprogramm für Forschung und Innovation, teilweise auszusetzen.

Als Reaktion auf die Äußerungen von der Leyens sagte der israelische Außenminister Gideon Sa'ar: "Die Äußerungen der Präsidentin der Europäischen Kommission vom [Mittwoch]morgen sind bedauerlich. Einige von ihnen sind auch dadurch getrübt, dass sie die falsche Propaganda der Hamas und ihrer Partner wiedergeben. Wieder einmal sendet Europa die falsche Botschaft, die die Hamas und die radikale Achse im Nahen Osten stärkt."

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2025 08:53 ET (12:53 GMT)