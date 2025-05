EU schließt Handelsabkommen mit Singapur

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU und Singapur haben ein Abkommen über engeren digitalen Handel unterzeichnet. Es eröffne neue Wege für den bilateralen digitalen Handel und mehr Rechtssicherheit für Unternehmen, so die EU-Kommission. "Sobald es in Kraft ist, werden die mehr als 12.000 EU-Unternehmen, die in Singapur tätig sind, seine Vorteile aus erster Hand spüren", teilte die Brüsseler Behörde mit. Das Abkommen muss noch ratifiziert werden, es bedarf der Zustimmung des EU-Parlaments.

Wer­bung Wer­bung

Nach EU-Angaben handelten die EU und Singapur 2023 Waren und Dienstleistungen im Wert von 132,7 Milliarden Euro. EU-Handelskommissar Maros Sefcovic sagte, mehr als die Hälfte des Dienstleistungshandels zwischen der EU und Singapur werde bereits digital abgewickelt. Das Abkommen soll auch den Verbraucherschutz verbessern, etwa durch den Schutz von Privatsphäre und personenbezogenen Daten./mjm/DP/jha