DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,20 -4,7%Nas23.835 +0,5%Bitcoin91.438 -1,1%Euro1,1511 -0,1%Öl64,68 -0,3%Gold3.981 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Humanoid Global A41B76 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Über 24.000 Punkten: DAX letztlich höher -- US-Börsen schließen uneins -- Palantir steigert Umsatz und Gewinn -- OpenAI, Amazon, ON Semiconductor, Berkshire Hathaway im Fokus
Top News
SAF-HOLLAND-Aktie in Rot: Umsatzziel erneut gesenkt - Zölle belasten Nordamerikageschäft SAF-HOLLAND-Aktie in Rot: Umsatzziel erneut gesenkt - Zölle belasten Nordamerikageschäft
Erste Schätzungen: NVIDIA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Erste Schätzungen: NVIDIA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EU-Umweltminister ringen um Klimaziele

04.11.25 05:49 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Knapp eine Woche vor dem Start der Weltklimakonferenz COP30 ringen die EU-Umweltminister weiter darum, um wie viel Europas Treibhausgasemission bis 2040 reduziert werden sollen. Bei einem Treffen an diesem Dienstag in Brüssel (10.00 Uhr) versuchen sie, ein entsprechendes Klimaziel festzuzurren.

Wer­bung

Darüber hinaus gilt es, sich auf einen Klimaplan bis 2035 zu einigen, der für die COP30 bei den Vereinten Nationen eingereicht werden muss. Zwei Fristen dafür verstrichen bereits, weil die Mitgliedsstaaten keine Einigung finden konnten. Bislang steht nur eine Absichtserklärung.

Wie hoch das Klimaziel für 2040 wird und wie es erreicht werden soll, wird derzeit noch hart verhandelt. Die EU-Kommission schlägt vor, die Emissionen in den nächsten 15 Jahren um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Grundlage dafür sind wissenschaftliche Erkenntnisse. In mehreren Staaten regt sich jedoch Widerstand - etwa wegen wirtschaftlicher Belastungen und Problemen der Industrie.

Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen legt an diesem Dienstag (15 Uhr) zudem seine aktuelle Berechnung dazu vor, wie stark die Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts mit der aktuellen weltweiten Klimapolitik ausfallen könnte./rdz/DP/he