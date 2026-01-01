DAX25.276 -0,3%Est506.021 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,78 +1,0%Nas23.553 +0,1%Bitcoin81.791 -0,7%Euro1,1597 -0,1%Öl64,50 +1,0%Gold4.588 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 BASF BASF11 Schaeffler SHA010 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht etwas tiefer ins Wochenende -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- Novo Nordisk, Bayer, D-Wave, RWE, Siemens Energy, VW, ASML, Porsche, Amazon, TSMC, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
DAX nach starkem Jahresstart auf Richtungssuche: Kleine Verluste zum Wochenausklang DAX nach starkem Jahresstart auf Richtungssuche: Kleine Verluste zum Wochenausklang
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Starte in das kostenlose Börsenspiel Trading Masters! Lerne Traden, sichere dir Expertenwissen und gewinne attraktive Preise - melde dich jetzt an!

EU unterzeichnet Freihandelsabkommen mit Mercosur

16.01.26 17:47 Uhr

ASUNCIÓN (dpa-AFX) - Nach über 25 Jahren Verhandlungen unterzeichnen Vertreter der Europäischen Union und vier südamerikanischer Ländern des Staatenbunds Mercosur ein Freihandelsabkommen zwischen den beiden Wirtschaftsblöcken.

Wer­bung

An der Vertragsunterzeichnung am Samstag in der paraguayischen Hauptstadt Asunción nehmen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Ratspräsident António Costa, Argentiniens Präsident Javier Milei, Paraguays Staatschef Santiago Peña und der uruguayische Präsident Yamandú Orsi teil. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva wollte nicht nach Asunción reisen, aber bereits am Freitag von der Leyen in Rio de Janeiro empfangen.

Die neue Freihandelszone mit mehr als 700 Millionen Einwohnern und einer gemeinsamen Wirtschaftsleitung von rund 22 Billionen US-Dollar wird eine der größten weltweit sein. Durch den Abbau von Handelsbarrieren und Zöllen soll der Austausch von Waren und Dienstleistungen zwischen der EU und dem Mercosur angekurbelt werden. Damit ist die neue Freihandelszone auch ein Zeichen gegen die protektionistische Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump.

Kritiker des Abkommens befürchten, dass Bauern in Europa in einen harten Preiskampf mit den besonders wettbewerbsfähigen südamerikanischen Landwirten gezwungen werden. Kurz vor der Einigung wurden deshalb Sicherheitsklauseln in das Abkommen eingearbeitet, nach denen im Fall eines starken Anstiegs der Einfuhren aus den Mercosur-Staaten oder eines übermäßigen Preisverfalls rasch Gegenmaßnahmen in Gang gesetzt werden können./aso/DP/stw