EU weitet Sanktionen gegen Russland aus

DOW JONES--Die Europäische Kommission hat ein neues Sanktionspaket gegen Russlands Energie-, Banken- und Kryptosektor vorgestellt und damit ihre Bemühungen verstärkt, den russischen Krieg in der Ukraine zu stoppen. Gleichzeitig fordert US-Präsident Donald Trump die Verbündeten erneut auf, den Kauf von russischem Öl einzustellen.

Das Paket - das 19. seit Russlands Invasion der Ukraine - umfasst ein Importverbot für russisches Flüssiggas, eine niedrigere Obergrenze für den Rohölpreis von 47,60 US-Dollar pro Barrel und neue Sanktionen gegen Schiffe, die Öl transportieren, das westlichen Beschränkungen unterliegt, wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag sagte.

Die neuen Maßnahmen richten sich außerdem gegen Raffinerien, Ölhändler und petrochemische Unternehmen in Drittländern einschließlich China, die durch den Kauf von Öl gegen die Sanktionen verstoßen. Das Paket sieht zudem ein Transaktionsverbot für weitere Banken in Russland und in Drittländern sowie direkte Ausfuhrbeschränkungen für Güter und Technologien vor, die im Gefecht eingesetzt werden können. Davon betroffen sind 45 Unternehmen in Russland und in Drittländern.

"Russland hat das volle Ausmaß seiner Verachtung für die Diplomatie und das Völkerrecht gezeigt", sagte von der Leyen, und verwies unter anderem auf einen Angriff auf das EU-Büro in Kiew im vergangenen Monat und die Verletzung des Luftraums der Nato-Mitglieder Polen und Rumänien mit Drohnen. "Wir wollen Russland vom Schlachtfeld zurück an den Verhandlungstisch bringen."

Das Sanktionspaket muss von allen 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union genehmigt werden.

Trump hat die G7 derweil aufgefordert, den Kauf von russischem Öl einzustellen, und erklärt, die USA würden diesem Beispiel folgen und strengere Sanktionen gegen den Kreml verhängen. Außerdem hat er die Verbündeten dazu gedrängt, China und Indien für ihre Käufe von russischem Öl Zölle von bis zu 100 Prozent aufzuerlegen. Die EU wird jedoch eher gegen Unternehmen und Einzelpersonen vorgehen, die gegen ihre Beschränkungen verstoßen, als allgemeine Zölle für Drittländer zu erheben.

Der US-Präsident hat wiederholt mit härteren Maßnahmen gegen Moskau gedroht, obwohl der Kreml seine Ultimaten zur Unterzeichnung eines Waffenstillstandsabkommens ignoriert hat. Trump hat jedoch zusätzliche Zölle in Höhe von 25 Prozent auf indische Importe verhängt und dabei die russischen Ölimporte Neu-Delhis angeführt.

Auch die Sanktionen der EU haben Russlands Krieg bislang nicht lahmgelegt, und einige Mitgliedstaaten sind weiterhin von russischem Öl und Gas abhängig. Russisches Gas machte im vergangenen Jahr noch immer etwa 19 Prozent der EU-Importe aus, gegenüber etwa 45 Prozent vor dem Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022.

