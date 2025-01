Euphorie

Das Personalunternehmen hat aktualisierte Details seiner Fusionsvereinbarung mit Atlantic International und einer seiner Tochtergesellschaften, A36 Merger Sub, vorgestellt. Anleger reagieren darauf begeistert.

• Staffing 360 Solutions mit Details zu Fusionsvereinbarung

• Aktienumtausch angekündigt

• Anleger sind begeistert

Staffing 360 Solutions, ein Unternehmen das auf Personaldienstleistungen spezialisiert ist, hat in einem bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten 8-K-Dokument zusätzliche Informationen zu seiner Fusionsvereinbarung ihrer Tochter A36 Merger Sub Inc. mit der Atlantic International Corp. und bekannt gegeben. Demnach werden nach Vollzug der Verschmelzung sämtliche Vorzugsaktien der Serien H und I, die unmittelbar vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verschmelzung ausgegeben wurden, annulliert und in das Recht umgewandelt, eine Anzahl von gültig ausgegebenen, voll eingezahlten und nicht übertragbaren Aktien der Atlantic-Stammaktien zu erhalten.

In Zusammenhang der Fusion werde Staffing 360 Solutions zudem eine Vergleichsvereinbarung mit der Jackson Investment Group abschließen, im Rahmen derer der Hauptbetrag des Darlehens in 5,6 Millionen Vorzugsaktien der Serie I umwandeln wird.

Staffing 360 und Atlantic hatten ihre Fusionsvereinbarung im November 2024 veröffentlicht und dabei verkündet, dass Atlantic alle ausstehenden Stammaktien von Staffing 360 erwerben würde, wobei die Aktionäre für jede Staffing 360-Aktie etwa 1,2 Atlantic-Aktien erhalten würden.

So reagieren die Aktien

Die an der NASDAQ gelistete Staffing 360 Solutions-Aktie klettert zeitweise um 33,18 Prozent auf 3,0298 US-Dollar. Auch für Atlantic International geht es an der Technologiebörse aufwärts, und zwar um zwischenzeitlich 11,1 Prozent auf 5,06 US-Dollar.

