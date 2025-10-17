EUREX/Abverkauf im DAX-Future hält an

DOW JONES--Nach den Verlusten des Vortages im späten Handel geht es für den DAX-Future am Freitag im Verlauf weiter nach unten. Der Dezember-Kontrakt verliert 118 auf 24.055 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.149 und das -tief bei 24.004 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.788 Kontrakte, das Handelsvolumen für einen solchen Rutsch fällt noch recht dünn aus. Im Tief hat bisher die 24.000er-Marke gehalten. Darunter könnten noch einige Stops liegen, so ein Derivate-Händler mit Verweis auf den "Kleinen Verfall" der DAX-Optionen am Terminmarkt.

October 17, 2025 02:43 ET (06:43 GMT)