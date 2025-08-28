EUREX/Blick auf Frankreich bei den Renten-Futures

DOW JONES--Gut behauptet zeigen sich am Dienstagmorgen die deutschen Renten-Futures. Die Umsätze sind allerdings dünn und von Zurückhaltung geprägt. Sorgen macht man sich vor allem um die Haushaltslage in Frankreich. Hier drohe eine Spread-Ausweitung zu den deutschen Bundesanleihen. Aktuell zeigt sich die Rendite 10-jähriger französischer Anleihen 73 Basispunkte über den deutschen.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 13 Ticks auf 129,34 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,49 Prozent und das Tagestief bei 129,15 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 53.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 16 Ticks auf 114,02 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 9 Ticks auf 117,35 Prozent.

August 26, 2025 02:35 ET (06:35 GMT)