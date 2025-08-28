DAX24.162 -0,5%ESt505.393 -0,9%Top 10 Crypto15,63 -1,4%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.842 ±-0,0%Euro1,1617 ±-0,0%Öl68,28 -0,7%Gold3.380 +0,4%
EUREX/Blick auf Frankreich bei den Renten-Futures

26.08.25 08:35 Uhr

DOW JONES--Gut behauptet zeigen sich am Dienstagmorgen die deutschen Renten-Futures. Die Umsätze sind allerdings dünn und von Zurückhaltung geprägt. Sorgen macht man sich vor allem um die Haushaltslage in Frankreich. Hier drohe eine Spread-Ausweitung zu den deutschen Bundesanleihen. Aktuell zeigt sich die Rendite 10-jähriger französischer Anleihen 73 Basispunkte über den deutschen.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 13 Ticks auf 129,34 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,49 Prozent und das Tagestief bei 129,15 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 53.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 16 Ticks auf 114,02 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 9 Ticks auf 117,35 Prozent.

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2025 02:35 ET (06:35 GMT)