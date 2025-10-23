EUREX/Bund-Future gibt nach, hält sich aber über 130er-Marke

DOW JONES--Für den Bund-Future geht es am Donnerstagvormittag leicht nach unten. Der Dezember-Kontrakt verliert 13 Ticks auf 130,07 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,24 Prozent und das Tagestief bei 130,05 Prozent. Umgesetzt wurden rund 12.500 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 7 Ticks auf 118,62 Prozent.

Der Handel verläuft bisher in ruhigen Bahnen. Datenseitig spannend dürfte es nach Einschätzung der Marktstrategen der Helaba am Freitag mit den Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und der Eurozone sowie den US-Inflationszahlen werden. Zusätzlich sorge die "blackout period" der Notenbanken vor den anstehenden Zinsentscheidungen dafür, dass geldpolitisch relevante Aussagen derzeit ausblieben.

October 23, 2025 02:38 ET (06:38 GMT)