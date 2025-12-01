DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,54 -7,3%Nas23.366 +0,7%Bitcoin74.450 -4,5%Euro1,1608 +0,1%Öl63,62 +0,7%Gold4.242 +0,6%
EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas leichter

01.12.25 08:25 Uhr

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Montag 14 Ticks niedriger bei 128,77 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,91 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,92, das -tief bei 128,76 Prozent. Umgesetzt wurden 33.424 Kontrakte.

Gedrückt wird die Stimmung von steigenden Ölpreisen. Die Agenda der Konjunkturdaten startet in der neuen Woche mit der Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe. Während die Zahlen in Deutschland und der Eurozone aufgrund bereits vorliegender Vorabschätzungen nur von begrenztem Interesse sind, richtet sich der Fokus auf den ISM-Index in den USA. "Dieser gilt als wichtiger Indikator für die konjunkturelle Entwicklung in den Vereinigten Staaten", heißt es bei der Helaba.

December 01, 2025 02:25 ET (07:25 GMT)