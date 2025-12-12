DAX24.295 +0,7%Est505.754 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,07 -0,6%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.831 +0,1%Euro1,1740 ±0,0%Öl61,59 +0,1%Gold4.287 +0,2%
EUREX/Bund-Future im Verlauf fast unverändert

12.12.25 08:07 Uhr

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Freitag kurz vor 8 Uhr 3 Ticks niedriger bei 127,45 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 127,48 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,49, das -tief bei 127,4 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8.107 Kontrakte.

"Noch ist der Abwärtsimpuls intakt und ein erneuter Kursrückgang möglich", so die Analysten der Helaba. Als Widerstand nennen sie das 38,2-Prozent-Retracement der jüngsten Abwärtsbewegung bis 127,05 - aktuell bei 128,01. Die 21-Tagelinie verlaufe bei 128,58.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2025 02:07 ET (07:07 GMT)