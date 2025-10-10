DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,98 +2,6%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.938 -0,3%Euro1,1569 ±0,0%Öl64,76 -0,7%Gold3.954 -0,6%
EUREX/Bund-Future im Verlauf freundlich

10.10.25 08:12 Uhr

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Freitag gegen 8.03 Uhr um 13 Ticks höher bei 128,82 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,71 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,85, das -tief bei 128,7 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 10.443 Kontrakte.

Wer­bung

Im Blick steht laut Helaba der Index für die Verbraucherstimmung der Universität Michigan am Nachmittag. "Der University of Michigan Consumer Sentiment Index ist eine der bedeutendsten Verbraucherumfragen in den USA und ein wichtiger Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes", so das Haus. Er weise auf die Konsumausgaben hin, die wiederum etwa zwei Drittel des US-BIP ausmachten.

Der Bund-Future notiere weiterhin oberhalb der 21-Tagelinie, die am Freitag bei 128,52 für Unterstützung sorge. Weitere Haltemarken gebe es bei knapp 127,90 und am Kontrakttief bei 127,61. Widerstände sieht die Helaba bei 129,06/13 und dann erst jenseits der 130er Marke.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2025 02:13 ET (06:13 GMT)