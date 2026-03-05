EUREX/Bund-Future im Verlauf leichter

DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Donnerstag im Verlauf leichter. Der März-Kontrakt verliert 34 Ticks auf 128,91 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,05 Prozent und das -tief bei 128,7 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.438 Kontrakte. Der Bobl-Future büßt 21 Ticks auf 116,66 Prozent ein. Gegenwind bekommen die Anleihenmärkte von momentan steigenden Inflationserwartungen mit Blick auf die Energiepreise. Zuletzt seien die Zinssenkungserwartungen vor allem wegen des Nahost-Kriegs und der sprunghaft gestiegenen Energiepreise zurückgedrängt worden, heißt es am Morgen bei der Helaba. Dies gelte auch bezüglich der EZB. Eine Zinssenkung werde nicht nur ausgeschlossen, sondern vereinzelt sogar auf eine Zinserhöhung gesetzt.

March 05, 2026 02:33 ET (07:33 GMT)