EUREX/Bund-Future im Verlauf trendlos

DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Freitag im Verlauf knapp behauptet. Der Dezember-Kontrakt verliert 2 Ticks auf 128,68 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,74 Prozent und das Tagestief bei 128,63 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 33.234 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 4 Ticks auf 117,86 Prozent. Mit Blick auf den Datenkalender zeigt sich nicht, wo ein Impuls im Tagesverlauf herkommen sollte. Wichtige Unterstützungen zeigen sich bei 127,88 und 127,61 mit dem Anfang September markierten Kontrakttief. Widerstände lokalisieren die Marktstrategen bei 129,13 und 129,44/66.

October 03, 2025 02:52 ET (06:52 GMT)