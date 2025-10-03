DAX24.446 +0,1%Est505.656 +0,2%MSCI World4.336 +0,2%Top 10 Crypto16,48 +0,1%Nas22.844 +0,4%Bitcoin101.883 -0,9%Euro1,1731 +0,1%Öl64,56 +0,4%Gold3.862 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 BASF BASF11 Lufthansa 823212 thyssenkrupp 750000 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX knapp im Plus - Rekord weiter in Sicht -- Asiens Börsen uneins - Feiertag in China -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Boeing, Roche, HOCHTIEF im Fokus
Top News
Aktien von Salzgitter, thyssenkrupp und Co. im Aufwind: Exane sieht neue Spielregeln Aktien von Salzgitter, thyssenkrupp und Co. im Aufwind: Exane sieht neue Spielregeln
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co. Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

EUREX/Bund-Future im Verlauf trendlos

03.10.25 08:52 Uhr

DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Freitag im Verlauf knapp behauptet. Der Dezember-Kontrakt verliert 2 Ticks auf 128,68 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,74 Prozent und das Tagestief bei 128,63 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 33.234 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 4 Ticks auf 117,86 Prozent. Mit Blick auf den Datenkalender zeigt sich nicht, wo ein Impuls im Tagesverlauf herkommen sollte. Wichtige Unterstützungen zeigen sich bei 127,88 und 127,61 mit dem Anfang September markierten Kontrakttief. Widerstände lokalisieren die Marktstrategen bei 129,13 und 129,44/66.

Wer­bung

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 03, 2025 02:52 ET (06:52 GMT)