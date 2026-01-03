DAX25.305 +0,1%Est506.156 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8000 +2,2%Nas22.878 -1,2%Bitcoin57.374 +0,3%Euro1,1813 +0,1%Öl71,19 +0,4%Gold5.180 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F freenet A0Z2ZZ Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 BASF BASF11 Microsoft 870747 Gerresheimer A0LD6E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero erreicht Profitabilitätsziel -- Block, Goldpreis im Fokus
Top News
Handle bei finanzen.net ZERO auch am Wochenende - jeden Samstag ab 14 Uhr Handle bei finanzen.net ZERO auch am Wochenende - jeden Samstag ab 14 Uhr
Sichere dir jetzt 3% Match auf deine Cash- oder Krypto-Einzahlung. Einfach, sicher, schnell und nur bei Kraken. Sichere dir jetzt 3% Match auf deine Cash- oder Krypto-Einzahlung. Einfach, sicher, schnell und nur bei Kraken.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EUREX/Bund-Future im Verlauf weiter aufwärts

27.02.26 08:44 Uhr

DOW JONES--Für den Bund-Future geht es am Freitagvormittag weiter nach oben. Teilnehmer sprechen einerseits von der Suche nach Sicherheit, andererseits Spekulationen auf moderat ausfallende Inflationszahlen, die allmählich wieder Zinssenkungsfantasie für die Eurozone eröffnen könnten.

Wer­bung

Der März-Kontrakt steigt um 10 Ticks auf 129,92 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,99 Prozent und das Tagestief bei 129,84 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 33.967 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 5 Ticks auf 117,27 Prozent. Die Renditen geben derzeit global nach, die der 10-jährigen Treasuries liegt bei 4,01 Prozent, das ist der niedrigste wert seit Ende November 2025.

Das Hauptinteresse der Marktstrategen der Helaba gilt der Entwicklung der Verbraucherpreisindizes im Februar sowohl in Deutschland als auch in Spanien und Frankreich, wo die Daten bereits am frühen Vormittag veröffentlicht werden. Mit Blick auf die Bundkurve setze sich der Verflachungstrend fort, der Renditespread zwischen 10- und 2-jährigen Papieren habe sich im Verlauf des Februars um etwa 20 Basispunkte eingeengt und jüngst den Bereich von 65 Basispunkten unterschritten.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2026 02:45 ET (07:45 GMT)