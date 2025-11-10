DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,18 +2,2%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.852 +1,2%Euro1,1572 +0,1%Öl64,15 +0,7%Gold4.075 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Take Two 914508 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende in den USA voraus? DAX vor Erholung -- Börsen in Asien mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Adipositas-Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Highland Critical Mineral, SUSS, Stabilus, im Fokus
Top News
DAX dürfte zum Wochenauftakt einen Erholungsversuch starten - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt DAX dürfte zum Wochenauftakt einen Erholungsversuch starten - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EUREX/Bund-Future im Verlauf weiterhin leichter

10.11.25 08:08 Uhr

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Montag gegen 8.03 Uhr um 23 Ticks niedriger bei 128,83 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,96 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,96, das -tief bei 128,81 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 17.754 Kontrakte.

Wer­bung

Der Bund-Future ist nun unter die 55- und 100-Tagelinien bei 128,97 und 128,86 Prozent gefallen. Das deutet laut Helaba auf Schwäche hin. MACD und Stochastic gäben unterhalb ihrer Signallinien nach und auch der DMI stehe auf Verkauf. Sollte es zu einem dauerhaften Bruch der oben genannten Durchschnittslinien kommen, lägen die nächsten Haltemarken bei 128,24 und 127,88. Widerstände gebe es in der Zone 129,44/66.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2025 02:09 ET (07:09 GMT)