DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.720 +0,3%Euro1,1678 +0,1%Öl69,70 +0,1%Gold3.743 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX vor festerer Eröffnung -- Börsen in Fernost mit Abgaben -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle im Fokus
Top News
Aktien von TRATON, Daimler Truck, Samsung Biologics unter Druck: Noch mehr Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. Aktien von TRATON, Daimler Truck, Samsung Biologics unter Druck: Noch mehr Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co.
Beta Systems Software AG: Deutliches Wachstum erwartet Beta Systems Software AG: Deutliches Wachstum erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.

EUREX/Bund-Future im Verlauf wenig verändert

26.09.25 08:50 Uhr

DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Freitag im Verlauf wenig verändert. Nach dem Rücksetzer am Vortag in Folge guter US-Daten stabilisiert sich der Terminkontrakt aktuell bei 128 Prozent. Der Dezember-Kontrakt verliert drei Ticks auf 128,02 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,06 Prozent und das Tagestief bei 127,92 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 26.641 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt einen Tick auf 117,57 Prozent. Zum Wochenschluss steht der von der Fed favorisierten PCE-Preisindex im Fokus.

Wer­bung

Nach Einschätzung der DZ Bank dürfte der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben im vergangenen Monat in der Gesamtrate von zuvor 2,6 auf 2,8 Prozent und damit etwas stärker als marktseitig erwartet gestiegen sein. Die entsprechende Kernrate sollte den Markterwartungen zufolge bei 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr verharren. Die Fed-Vertreter dürften diese Inflationszahlen wohl mit einem unguten Gefühl zur Kenntnis nehmen, sitzen sie doch derzeit geldpolitisch zwischen zwei Stühlen, so die Analysten. Den geldpolitischen Falken wiederum dürften diese Daten in die Hände spielen, so dass es nicht verwundern sollte, wenn sich die marktseitigen US-Zinssenkungserwartungen für Ende des Jahres noch etwas weiter zurückbilden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2025 02:51 ET (06:51 GMT)