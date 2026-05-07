EUREX/Bund-Future leicht im Plus
30.06.26 08:18 Uhr
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DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagmorgen bis 8.08 Uhr um 6 Ticks auf 127,47 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,50 Prozent und das -tief bei 127,36 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 18.837 Kontrakte. Der Buxl-Future gewinnt 8 Ticks auf 111,56 Prozent - der Bobl-Future 6 Ticks auf 115,42 Prozent.
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DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
June 30, 2026 02:18 ET (06:18 GMT)