EUREX/Bund-Future liefert Nullnummer - Warten auf Powell

22.08.25 08:58 Uhr

DOW JONES--Der Bund-Future tritt am Freitag im Verlauf auf der Stelle. Der September-Kontrakt verliert 3 Ticks auf 129,06 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,14 Prozent und das Tagestief bei 128,97 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 20.965 Kontrakte. Der Bobl-Futures zeigt sich unverändert bei 117,15 Prozent.

Mit Spannung wird die Rede von Fed-Chef Powell auf dem geldpolitischen Symposium der Fed von Kansas City in Jackson Hole erwartet. Nicht nur stellt die aktuelle konjunkturelle Entwicklung die Fed vor Herausforderungen, auch die politischen Aktivitäten in Washington, insbesondere die Zollpolitik, sorgen für Verunsicherung. Zudem sieht sich die Fed in ihrer Unabhängigkeit bedroht. Ein Enttäuschungspotenzial sehen die Marktstrategen der Helaba, sollte Powell in seiner Rede eine klare Positionierung für eine Zinssenkung vermissen lassen. Auch wenn die Zinssenkungserwartung für den September deutlich auf nur noch eine 75 prozentige Wahrscheinlichkeit zurückgefallen ist, dürfte diese dann weiter ausgepreist werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2025 02:58 ET (06:58 GMT)