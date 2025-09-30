DAX23.801 +0,3%ESt505.514 +0,3%Top 10 Crypto15,46 +0,9%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.240 -0,6%Euro1,1732 +0,3%Öl69,55 -0,3%Gold3.817 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BASF BASF11 BYD A0M4W9 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins - Hang Seng beflügelt -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- BYD, Goldpreis, Vonovia, BMW, VW, Porsche, Redcare Pharmacy im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie: Erhöhtes Margenziel, Abbau Tausender Stellen und drohende Streiks im Blick Lufthansa-Aktie: Erhöhtes Margenziel, Abbau Tausender Stellen und drohende Streiks im Blick
Ottobock-Aktie: Preisspanne für IPO bekanntgegeben Ottobock-Aktie: Preisspanne für IPO bekanntgegeben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin wartet nicht. Warum solltest du? Krypto ETPs von 21Shares entdecken.

EUREX/Bund-Future mit kleinem Plus

29.09.25 08:27 Uhr

DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Montagmorgen bis 8.23 Uhr um 13 Ticks auf 128,38 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,39 Prozent und das Tagestief bei 128,29 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 21.285 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 36 Ticks auf 113,76 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 5 Ticks auf 117,73 Prozent.

Wer­bung

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2025 02:28 ET (06:28 GMT)