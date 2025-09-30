EUREX/Bund-Future mit kleinem Plus

DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Montagmorgen bis 8.23 Uhr um 13 Ticks auf 128,38 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,39 Prozent und das Tagestief bei 128,29 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 21.285 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 36 Ticks auf 113,76 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 5 Ticks auf 117,73 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2025 02:28 ET (06:28 GMT)