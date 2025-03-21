DAX24.748 -0,1%Est505.998 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8700 -0,7%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.599 +0,9%Euro1,1827 +0,1%Öl67,12 -1,0%Gold5.085 +2,8%
EUREX/Bund-Future mit kleinen Abgaben

04.02.26 08:27 Uhr

DOW JONES--Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Mittwochmorgen bis 8.25 Uhr 8 Ticks auf 127,72 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,83 Prozent und das Tagestief bei 127,72 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 19.432 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 6 Ticks auf 108,92 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 7 Ticks auf 116,37 Prozent.

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2026 02:27 ET (07:27 GMT)