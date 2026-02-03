DAX24.746 -0,1%Est505.999 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8200 -1,3%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.500 +0,8%Euro1,1810 -0,1%Öl67,75 -0,1%Gold5.058 +2,2%
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 52 Euro

04.02.26 09:49 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Infineon AG
40,56 EUR -0,19 EUR -0,47%
Devisen
NEO/CHF (Neo-Schweizer Franken)
2,4892 CHF 0,0271 CHF 1,10%
NEO/EUR (Neo-Euro)
2,7130 EUR 0,0272 EUR 1,01%
NEO/GBP (Neo-Britische Pfund)
2,3383 GBP 0,0214 GBP 0,92%
NEO/JPY (Neo-Yen)
502,2470 JPY 7,8066 JPY 1,58%
NEO/USD (Neo-US-Dollar)
3,2036 USD 0,0300 USD 0,95%
USD/NEO (US-Dollar-Neo)
0,3121 NEO -0,0030 NEO -0,94%
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Geschäftsquartal habe die Erwartungen übertroffen, besonders klar bei der sogenannten Segmentergebnis-Marge, schrieb Janardan Menon am Mittwoch. Die Münchner hätten ihre Ziele für das Geschäft mit KI-Chips in 2026 zwar nicht hochgeschraubt, hier aber nun für das Geschäftsjahr 2027 ein Wachstum von 66 Prozent avisiert. Damit würde der Anteil dieser Chips am Konzernumsatz von 10 auf 15 Prozent steigen./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

