ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 52 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Geschäftsquartal habe die Erwartungen übertroffen, besonders klar bei der sogenannten Segmentergebnis-Marge, schrieb Janardan Menon am Mittwoch. Die Münchner hätten ihre Ziele für das Geschäft mit KI-Chips in 2026 zwar nicht hochgeschraubt, hier aber nun für das Geschäftsjahr 2027 ein Wachstum von 66 Prozent avisiert. Damit würde der Anteil dieser Chips am Konzernumsatz von 10 auf 15 Prozent steigen./rob/ag/la

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------