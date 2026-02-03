DAX 24.642 -0,6%ESt50 5.976 -0,3%MSCI World 4.522 +0,0%Top 10 Crypto 9,8645 -1,8%Nas 23.255 -1,4%Bitcoin 64.266 +0,4%Euro 1,1814 +0,0%Öl 67,62 -0,3%Gold 5.057 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Zalando ZAL111 Infineon 623100 Bayer BAY001 BASF BASF11 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht tiefer ab -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Novo Nordisk: Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- Bayer, DroneShield, SAP, Nintendo, PayPal, Gold, SuperMicro im Fokus
Top News
Nintendo-Aktie bricht zweistellig ein: Rekordzahlen bei Switch 2 reichen Anlegern nicht aus Nintendo-Aktie bricht zweistellig ein: Rekordzahlen bei Switch 2 reichen Anlegern nicht aus
Gold und Silber erholen sich weiter von Turbulenzen - Gold über 5.000 Dollar Gold und Silber erholen sich weiter von Turbulenzen - Gold über 5.000 Dollar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Infineon Aktie

Kaufen
Verkaufen
Infineon Aktien-Sparplan
40,21 EUR -0,27 EUR -0,67 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 54,53 Mrd. EUR

KGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 623100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006231004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IFNNF

Jefferies & Company Inc.

Infineon Buy

09:21 Uhr
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
40,21 EUR -0,27 EUR -0,67%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Geschäftsquartal habe die Erwartungen übertroffen, besonders klar bei der sogenannten Segmentergebnis-Marge, schrieb Janardan Menon am Mittwoch. Die Münchner hätten ihre Ziele für das Geschäft mit KI-Chips in 2026 zwar nicht hochgeschraubt, hier aber nun für das Geschäftsjahr 2027 ein Wachstum von 66 Prozent avisiert. Damit würde der Anteil dieser Chips am Konzernumsatz von 10 auf 15 Prozent steigen./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Infineon

Zusammenfassung: Infineon Buy

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
41,60 €		 Abst. Kursziel*:
25,00%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,34%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

09:51 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:36 Infineon Buy Warburg Research
09:26 Infineon Overweight Barclays Capital
09:21 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
02.02.26 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Infineon AG

finanzen.net Zahlen präsentiert Infineon-Aktie rutscht ins Minus: Investitionen wegen starker KI-Nachfrage erhöht - Erwartungen übertroffen Infineon-Aktie rutscht ins Minus: Investitionen wegen starker KI-Nachfrage erhöht - Erwartungen übertroffen
dpa-afx ROUNDUP: Infineon investiert mehr in KI-Boom
EQS Group EQS-AFR: Infineon Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 42 Euro
TraderFox Infineon erhöht Investitionen angesichts ungebrochener Nachfrage nach KI-Chips
Dow Jones Infineon kann dynamische KI-Nachfrage teilweise nicht decken
finanzen.net Neutral von JP Morgan Chase & Co. für Infineon-Aktie
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 52 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Infineon auf 'Overweight' - Ziel 44 Euro
EQS Group EQS-AFR: Infineon Technologies AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Infineon makes a successful start to fiscal year 2026 and accelerates AI Investments in view of further increasing market dynamics
Zacks Infineon Technologies AG (IFNNY) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
Zacks Why Infineon Technologies AG (IFNNY) is a Top Value Stock for the Long-Term
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Infineon Technologies AG (IFNNY) is a Great Choice
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Alexander Gorski, Sale of shares as part of the Infineon-Restricted Stock Unit Plan to cover tax and fees
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Alexander Gorski, Transfer of shares as part of the Infineon-Restricted Stock Unit Plan
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Peter Gruber, Sale of shares as part of the Infineon-Restricted Stock Unit Plan to cover tax and fees
RSS Feed
Infineon AG zu myNews hinzufügen