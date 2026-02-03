DAX24.798 +1,1%Est506.008 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,19 +0,1%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.643 -0,2%Euro1,1819 +0,2%Öl66,06 -0,4%Gold4.924 +5,6%
EUREX/Bund-Future tendiert im Verlauf leichter

03.02.26 08:30 Uhr

DOW JONES-- Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 16 Ticks auf 127,78 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,94 Prozent und das Tagestief bei 127,77 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 29.119 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 7 Ticks auf 116,37 Prozent. Am Morgen hatte die Reserve Bank of Australia mit Blick auf die Inflation wie erwartet die Leitzinsen um 25 Basispunkte angehoben. Derweil wird fest davon ausgegangen, dass die Europäische Zentralbank am Donnerstagmittag den Einlagensatz unverändert bei 2,0 Prozent bestätigt, auch wenn die Stärke im Euro sicherlich nicht gern gesehen wird. Charttechnisch hat sich mit der Schwäche am Morgen das Bild leicht eingetrübt. Hier wird die nächste technische Unterstützung nun bei 127,50 Prozent gesehen.

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2026 02:30 ET (07:30 GMT)