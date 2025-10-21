EUREX/Bund-Future tritt auf der Stelle

DOW JONES--Der Bund-Future tritt am Dienstag im Verlauf auf der Stelle. Der Dezember-Kontrakt steigt um 8:38 Uhr um einen Tick auf 130,01 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,04 Prozent und das Tagestief bei 129,94 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 18.890 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 2 Ticks auf 118,6 Prozent. Der Datenkalender für den Tag ist recht leer, sodass auch von dieser Seite kaum Impulse zu erwartet sind.

October 21, 2025 02:44 ET (06:44 GMT)