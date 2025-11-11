EUREX/Bund-Future weiter seitwärts

DOW JONES--Den Bund-Future scheint momentan kaum etwas aus der Ruhe zu bringen, auch am Dienstagvormittag bewegt er sich nur wenig. Der Dezember-Kontrakt steigt um 5 Ticks auf 129,09 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,10 Prozent und das Tagestief bei 128,97 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 29.445 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 118,07 Prozent. Am späteren Vormittag könnte der neue ZEW-Index für einen Impuls sorgen.

Wer­bung Wer­bung

Nach der Sentix-Umfrage könnten sich die Schätzungen für den ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen als zu optimistisch herausstellen, heißt es am Morgen von den Marktstrategen der Helaba. Es wäre ein erneuter Rückschlag für die Konjunkturoptimisten und wohl auch ein negatives Omen für den kommenden Ifo-Geschäftsklimaindex aus Deutschland. Dass die ZEW-Lagebeurteilung in Deutschland so positiv ausfällt, dass sich eine freundliche Gesamtindikation ergebe, glauben die Marktstrategen nicht.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2025 02:47 ET (07:47 GMT)