EUREX/DAX-Future dreht im frühen Verlauf leicht ins Minus

08.08.25 08:23 Uhr

DOW JONES--Mit minimalen Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Freitag im vormittäglichen Handelsverlauf. Der September-Kontrakt notiert gegen 8.13 Uhr 18,0 Punkte niedriger mit 24.237,0. In den Handel gegangen war er mit 24.302,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.369,0 und das Tagestief bei 24.223,0 Punkten. Über dem Donnerstag-Hoch von 24.455 wird der nächste über den Tageshandel hinaus bedeutsame Widerstand bei 24.512 Punkten gesehen. Als unterstützt gilt der Future bei 24.000 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 696 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2025 02:23 ET (06:23 GMT)