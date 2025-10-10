EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Freitagmorgen. Der Dezember-Kontrakt steigt gegen 06.08 Uhr 27,0 Punkte auf 24.765,0. In den Handel gegangen war er mit 24.787,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.787,0 und das Tagestief bei 24.744,0 Punkten.

Wer­bung Wer­bung

Umgesetzt wurden bisher 333 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2025 00:09 ET (04:09 GMT)