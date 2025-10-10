DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,54 -4,3%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.829 -0,4%Euro1,1572 ±0,0%Öl65,00 -0,4%Gold3.956 -0,5%
EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher

10.10.25 06:08 Uhr

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Freitagmorgen. Der Dezember-Kontrakt steigt gegen 06.08 Uhr 27,0 Punkte auf 24.765,0. In den Handel gegangen war er mit 24.787,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.787,0 und das Tagestief bei 24.744,0 Punkten.

Umgesetzt wurden bisher 333 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2025 00:09 ET (04:09 GMT)