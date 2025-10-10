EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher
10.10.25 06:08 Uhr
DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Freitagmorgen. Der Dezember-Kontrakt steigt gegen 06.08 Uhr 27,0 Punkte auf 24.765,0. In den Handel gegangen war er mit 24.787,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.787,0 und das Tagestief bei 24.744,0 Punkten.
Umgesetzt wurden bisher 333 Kontrakte.
October 10, 2025 00:09 ET (04:09 GMT)