EUREX/DAX-Future im frühen Handel knapp behauptet

DOW JONES--Knapp behauptet zeigen sich die DAX-Futures am frühen Montagmorgen. Der September-Kontrakt verliert gegen 06.09 Uhr 20,0 Punkte auf 23.974,0. In den Handel gegangen war er mit 24.043,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.054,0 und das Tagestief bei 23.960,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 213 Kontrakte.

September 01, 2025 00:09 ET (04:09 GMT)