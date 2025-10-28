EUREX/DAX-Future im frühen Handel niedriger

DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Dienstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 05.50 Uhr 59 Punkte auf 24.348. In den Handel gegangen war er mit 24.400 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.415 und das Tagestief bei 24.322 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 358 Kontrakte.

October 28, 2025 00:52 ET (04:52 GMT)